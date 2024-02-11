Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 12 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Tunç, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme: 12 kişi gözaltında

İstanbul'da AKP Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte bulunduğu sırada, aynı sokağın başında yapıldı. Uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kanarya Mahallesi'ndeki olayda saldırganlar, araç camlarından ateş açtı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili şüphelilerden bir kişinin yakalandığını bir kişinin de hâlâ arandığını söylemişti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

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