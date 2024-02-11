Bakan 'kayıp çocuk yok' dedi ama ailesi 15 yaşındaki İrem Karaca'yı arıyor: 'Kayıp ölümden daha zormuş'

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen depremzedeler hala kayıp yakınlarını arıyor.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’nin (DEMAK) yaptıkları açıklamaya göre, 11 il genelinde 145 kişi kayıp statüsünde derneğe kayıtlı. Kayıp 145 kişinin 38’i ise çocuk.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Karaca da kayıplardan biri. Gözde Apartmanı’nda annesini, 3 kardeşini, anneannesini ve babaannesini kaybeden İrem Karaca 9 Şubat’ta doğum gününü kutlayacaktı.

6 Şubat’tan beri kayıp olan İrem Karaca’nın babası Fatih Karaca, depremde eşini, 3 çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybetti.

“TEK TUTANACAK DALIM, UMUDUM KAYIP KIZIM İREM”

Gerçek Gündem’e konuşan Karaca, “Tek tutunacak dalım, umudum kayıp kızım İremime kavuşmam” dedi.

Fatih Karaca o gece vardiyadaydı. TEDAŞ’ta görevli memur olan Karaca o gece saat 23.00’te evinden çıktı ve işe gitti. Karaca, depremden sonra ailesini aradı ama ulaşamadı:

“Depreme İslahiye dışında yakalandım ve aileme telefon ile ulaşamayınca evin yıkıldığını öğrendim. Aynı zamanda o arada anonslardan elemanlarımın araçla kayaların altında kaldığını duydum. O yardım çığlıkları hala kulaklarımda. Bir yandan ailem bir yandan elemanlarım… Ne yapacağımı şaşırdım.”

Karaca ve ailesi Gaziantep’ın İslahiye ilçesinde Gözde Apartmanı’nda giriş katında oturuyordu. Bina 7 katlıydı.

İslahiye’de hatta Gaziantep’te tek kayıp olan İrem Karaca 15 yaşında. Deprem sonrasında çevrede İrem Karaca’nın görüldüğünü belirten Fatih Karaca, “Biz enkaz çalışmalarındayken İrem’i görenler olmuş. Okul arkadaşları ile voleybol oynamış. Polisle sohbet etmiş hatta ama biz İrem’i enkazda ailemiz ile olduğunu düşünüyorduk bunları hep sonradan öğrendik” dedi.

Ancak okul arkadaşlarının söylediklerine göre, İrem’in akıl sağlığı yerinde değilmiş. İrem’in okul arkadaşlarının aktardıklarında göre, depremin 3 veya 4’üncü gününde İrem onlarla voleybol oynamış.

Karaca bir yıldır kızının bulunması için her şeyi yaptı. DNA örneği verdi, hastaneleri tek tek araştırdı, enkazı yeniden kaldırttı. Karaca, “İslahiye savcısı olayın üzerinde duruyor. Aynı şekilde o dönem sivil toplum örgütleri, polis, jandarma biz arama yaparken sürekli destek oldular”

"BAKAN KAYIP ÇOCUK YOK DİYOR DEMEK Kİ BİZ YALAN SÖYLÜYORUZ, KIZIM İREM NEREDE O ZAMAN?"

CHP, TBMM Başkanlığı’na 'Depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunlarının araştırılması' için Meclis Araştırması önergesi vermiş, bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yüzlerce kayıp olmasına rağmen “kayıp çocuk yok” demişti. Göktaş, “Odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

15 yaşındaki kızı İrem Karaca’yı bir yıldan uzun bir süredir arayan Fatih Karaca, hala Bakanlıklardan ve yetkililerden bir açıklama bekliyor:

“Bakan çıkıp kayıp yok diyor. Demek biz yalan söylüyoruz. Benim kızım İrem nerede o zaman? Bana bunu açıklasınlar. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Tüm ailemi kaybettim tek tutunacak dalım kızım İrem. Lütfen İrem’i bulmam için yardım etsinler.

“KAYIP ÖLÜMDEN DAHA ZORMUŞ”

Karaca, “Hayat devam ediyor gibi görünse de hayat devam etmiyor. Kayıp ölümden daha zormuş. Ben ne eşim, ne annem, ne kaynanam nede diğer çocuklarım diye ağlayamıyorum bile” diye konuştu.