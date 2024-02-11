Gökçeada ve Bozcaada seferlerine hava engeli: Tek sefer düzenlenecek

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın beklenen fırtına nedeniyle tek sefer yapılacak.

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine hava engeli: Tek sefer düzenlenecek

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 20.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 22.00'da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

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