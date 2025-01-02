Küçükçekmece'de İş Yerinde Korkutan Yangın

Küçükçekmece'de bir iş yerinde faciadan dönüldü. Elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Küçükçekmece'de İş Yerinde Korkutan Yangın

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki Limanoğlu İş Merkezi'nin giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İş yeri sahibi Tarkan Çelik, gazetecilere, yangına yüksek voltajda elektriğin sebep olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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