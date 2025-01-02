Balık Peşindeki Yunus Irmakta Sıkıştı

Balık kovalarken Bartın Irmağı'nda mahsur kalan yunusu kurtarmak için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu. Yunus kurtarmak için hazırlıklar devam ediyor.

Balık Peşindeki Yunus Irmakta Sıkıştı

Karadeniz'de balık kovalayan bir yunus, deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irmağın sığ olan Çağlayan mevkisinde ağlara takılan yunus balığı, ırmakta mahsur kaldı.

Balık Peşindeki Yunus Irmakta Sıkıştı - Resim : 1

Ağ ya da ipe takıldığı tahmin edilen yunusu kurtarmak için polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, yunusu kurtarmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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