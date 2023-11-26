Kübra Par özür diledi: Yorumumun Chakar'ın Kürt olmasıyla ilgisi yoktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Süreyya Operası'nda soprano Pervin Chakar'ı dinlemeye gitmiş, dinletinin ardından saygı göstergesi olarak Chakar'ın elini öpmüştü. Özel’in bu davranışı gündem olmuştu.

TV100 sunucusu Kübra Par da yayında "Pervin Chakar'ın gerçekten dünyaca ünlü bir soprano olup olmadığını Devlet Opera ve Balesi'ndeki sanatçılara sordum" diyerek "Hayır biz de adını bu vesileyle duyduk. Aslında bu kadar başarılı bir sanatçı olsaydı muhakkak duyardık. Hem İstanbul'da hem Ankara'da bizim Opera- Bale Genel Müdürlüğümüz kendisini muhakkak kadroya almak isterdi. Ama daha çok Kürt kimliği üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş. Bunun üzerinden dünyada çeşitli operalara etkinliklere katılmış bir isim. Ancak sanatıyla dünya çapında başarılar elde ederek, klasik müzik otoriteleri tarafından dünyaca ünlü soprano olarak kabul edilmiş biri değil. Ben bundan hareketle Özgür Özel'i nacizane eleştirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'KÜRT KİMLİĞİ İLE ZERRE İLGİSİ YOK'

Kübra Par gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından “Yorumumun Pervin Chakar’ın Kürt kimliği ile zerre ilgisi yok. Benim Kürtleri tebrik etmemek gibi bir takıntım yok, olamaz da… İtirazım günlerdir 'Dünyaca ünlü soprano' diye tanıtılmasına. Elbette ben bu konuda bir otorite değilim, tam da bu nedenle işi bilenlere sordum. Bu ülkede eli öpülecek Kürt ve Türk pek çok sanatçımız var. Özgür Özel de elbette istediği sanatçıyı tebrik edebilir. Önünde eğilebilir, elini öpebilir. Ama birileri 'Bunun siyasetle ilgisi yok, dünyaca ünlü bir sopranaya selam duruyor' diyorsa, hakikaten öyle mi diye sorguluyor insan…” mesajını paylaşmıştı.

'AÇIKLIKLA ÖZÜR DİLİYORUM'

Kübra Par canlı yayında yeniden açıklama yaparak özür diledi. Kübra Par, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şunu söylemek isterim. Dün de Fazıl Say ve çeşitli güvendiğim opera sanatçılarıyla konuştum. O günde yorumumu onlarla konuşarak yapmıştım. Fakat anlıyorum ki yorumum hem bir kırgınlığa yol açmış hem de kastını aşmış. Yaptığım yorumum Sayın Chakar'ın Kürt olması ya da etnik kimliğiyle kesinlikle bir ilgisi yoktu yaptığım yorumun. Eğer böyle bir yanlış anlaşılmaya neden olduysam açıklıkla özür dilediğimi belirtmek isterim. Yorumumun kendisinin etnik kimliğiyle bir ilgisi yoktu. Yayıncılık ilkeleri gereği bir gazeteci olarak söylemek isterim. Eğer haksızlık olarak algılandıysa özür diliyorum."