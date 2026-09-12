Kozan’da Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangını ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede dağlık bölgeye ulaşan ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etti

Orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor. Aynı bölgede 7 Eylül'de çıkan orman yangını, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayarak 3 gün sürdü. Yangında 2 bin hektar alan zarar görürken, 285 hanede 835 kişi tahliye edildi, onlarca ev de yandı.

Kaynak: İHA

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Adana Orman yangınları
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