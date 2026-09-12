Küçükçekmece’de Feci Kaza: Belediyeye Ait Su Tankerinin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışırken belediyeye ait su tankerinin çarptığı kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Tanker sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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İstanbul Küçükçekmece'de Sultan Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen kadına Küçükçekmece Belediyesine ait su tankeri çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın tankerin altında ezildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekipleri ise su tankerinin sürücüsünü emniyete götürdü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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