Korumaları deprem bölgesinde muhabiri ve depremzedeyi itti

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen Fox TV muhabirinin sorularını görmezden gelerek cevap vermedi.

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Korumaları deprem bölgesinde muhabiri ve depremzedeyi itti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler tüm Türkiye’yi derinden sarsarken; yöneticilerin deprem bölgesinde tavırları tepki çekmeye devam ediyor. 

AKP'Lİ BAŞKANIN KORUMLARI MUHABİRİ VE DEPREMZEDEYİ İTTİ

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile korumalarının deprem bölgesindeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen Fox TV muhabirinin sorularını görmezden geldi. Güngör’ün peşinden giden Fox TV muhabirine ise korumalar engel oldu. O sırada Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e “4 enkazım var” diye seslenen bir vatandaşı ise korumalar itekledi.

Bu hareketine sinirlenen vatandaş, “Neden vuruyorsun bana, kime vuruyorsun” diye tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada yoğun tepki çekti.

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