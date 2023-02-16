Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.,

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.