Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'deprem' açıklaması: 110 gözaltı, 2 tutuklamaEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 'deprem' açıklaması: 110 gözaltı, 2 tutuklamaGüncel

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Bakan Kurum açıkladı: '56 bin yıkık ve acil yıkılacak bina var' Bakan Kurum açıkladı: '56 bin yıkık ve acil yıkılacak bina var'
İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor
Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile
Haluk Levent'ten toplanan bağışlara ilişkin açıklama: 'Sizin paranız benim namusum' Haluk Levent'ten toplanan bağışlara ilişkin açıklama: 'Sizin paranız benim namusum'
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'