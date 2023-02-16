Osmaniye'de yıkılan binalara ilişkin 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.,
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal