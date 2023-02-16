Haluk Levent'ten toplanan bağışlara ilişkin açıklama: 'Sizin paranız benim namusum'

Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş'taki depremlerinin hemen ardından AHBAP Derneği ile toplantığı bağışlara ilişkin açıklama yaptı.

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Haluk Levent'ten toplanan bağışlara ilişkin açıklama: 'Sizin paranız benim namusum'

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; depremin ilk saatlerinden itibaren harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP Derneği, iktidar tarafından hedef alındı. 

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Toplanan bağışlar üzerinden hedef alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım" diyen Levent, "O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim" ifadelerini kullandı. 

"SİZİN PARANIZ BENİM NAMUSUM"

Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş toki ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!

Açıklayacağım konu şuydu: Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız."

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