Bakan Kurum açıkladı: '56 bin yıkık ve acil yıkılacak bina var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu 11 ildeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum açıkladı: '56 bin yıkık ve acil yıkılacak bina var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem faciasının yaşandığı illerdeki hasar tespit çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

56 BİN YIKIK VE ACİL YIKILACAK BİNA VAR

Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde 577 bin 689 binanın incelendiğini bunların 2 milyon 665 bininin bağımsız bölüme karşılık geldiğini belirterek, 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptıklarının altını çizdi.

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

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