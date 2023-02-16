İskenderunlu depremzede: 'Devletimiz çok ama çok geride kaldı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in dinlediği İskenderunlu depremzede Ertuğrul Karakoca, “Devletimiz çok ama çok geride kaldı. Bize iş makinası veya AFAD’dan hiçbir yardım gelmedi'' dedi.

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İskenderunlu depremzede: 'Devletimiz çok ama çok geride kaldı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay İskenderun’un Mustafa Kemal Mahallesi’nde depremzedeleri dinledi.

"ÜÇ GÜN SONRA GELDİLER, CESETLERİ ÇIKARDILAR"

"Devletimiz çok ama çok geride kaldı. Bize iş makinası veya AFAD’dan hiçbir yardım gelmedi" diyen depremzede Ertuğrul Karakoca, "Arama kurtarma geldiğinde saat 13.30-14.00 gibiydi. Arama kurtarma için cihazları yoktu. Sadece iş makinaları vardı. Saat 13.30’da gelip 15-20 dakika çalışıp gittiler. Üç gün sonra geldiler, cesetleri çıkardılar" açıklamasında bulundu. 

Karakoca, “Mercan Apartmanı’nda bir aile komple yok oldu. Kendi imkanlarımızla çıkardıklarımızı çıkardık. Dört kişiyi sağ çıkardım. AFAD veya diğer ekiplerden hiç kimse gelmedi. Saat 04.15’te deprem olduğunda evimden çıkıp apartmanda sesleri duyduğumda kendi imkanlarımla, iş makinamla bir aileyi sağ olarak çıkardım. Ölen insanlarımız da vardı. Mercan ailesindeki baba, oğul, kız çıkarttım, sağlıkları yerinde. Devletimiz çok ama çok geride kaldı. Bize iş makinası veya AFAD’dan hiçbir yardım gelmedi. Arama kurtarma geldiğinde saat 13.30-14.00 gibiydi. Arama kurtarma için cihazları yoktu. Sadece iş makinaları vardı. Saat 13.30’da gelip 15-20 dakika çalışıp gittiler. Üç gün sonra geldiler, cesetleri çıkardılar, dört gün sonra. Herkes ölmüştü apartmanda zaten. Hepsi komşularımdı. Dördüncü kattalardı, beton bloğun altındalardı. Kendi çabamızla kestik. İş makinasıyla, hiltiye. Demirleri kesip kurtardık. Bir de anneleri tavanda asılıydı, ayaklarına demir takılmıştı. Onu da çekerek ambulansa teslim ettim. 20 yaşında üniversiteli bir çocuğun sesi geliyordu. Saat iki – üç gibi ses kesildi. Dört gün sonra annesi, babası ve kendisinin cesedi çıkarıldı. Bir daha kimse gelmedi. Çıkardılar cesetleri, teslim edip gittiler” ifadelerini kullandı. 

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