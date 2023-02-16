Depremlerde yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli daha yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bu kentte yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alındı.

Depremlerde yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "taksirle öldürme" suçu kapsamında yürütülen çalışmada aranan 5 müteahhidin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Hasel Sitesi müteahhidi Hüseyin Aydın, Hamidiye Sitesi müteahhidi Ahmet Kara, Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, Mehtap Apartmanı müteahhidi Aleddin Taze ile Atabey Sitesi müteahhidi Haydar Kurtar'ı kaldıkları adreslerde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a götürüldü.

Kaynak: AA

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