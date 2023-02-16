AKP KYK’lardaki öğrencileri boşalttı, yandaş yurtlarına dokunmadı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkımın sonuçlarıyla yüzleşmeye başladı. Bugün yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta meydana gelen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.

AFAD’ın açıklamasına göre 108 bin 68 kişi yaralandığı depremler nedeniyle 11 ilden 216 bin 347 kişi tahliye edildi.

İKTİDAR ÖNCE GENÇLERDEN VAZGEÇTİ

Deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar için AKP iktidarının ilk bulduğu çözüm, üniversiteleri online eğitime geçirerek Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara depremzedeleri yerleştirmek oldu.

Öğrencilerin üniversitelerin uzaktan eğiteme geçmesine tüm itirazlarına ve muhalefet partilerinin çabalarına karşı bu kararda direnen iktidar, bazı öğrencileri apar topar yurtlardan uzaklaştırmak pahasına kararını hayata geçirerek depremzedeleri bu yurtlara yerleştirdi.

TARİKATLARIN YURTLARINA DOKUNMADILAR

AKP iktidarının kamunun diğer olanaklarını ya da başka seçenekleri kullanmak yerine KYK yurtlarını seçmesine bir itiraz da CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat’tan geldi.

Karabat, AKP’nin bu kararla KYK’nın 800 yurdunu boşaltarak yüz binlerce öğrenciyi mağdur ettiğini belirterek, “Ancak kendi yönetimindeki 287 yurda dokunmadı. Buradan çağrı yapalım. TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunu da depremzedelere açın.” çağrısı yaptı.