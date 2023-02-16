AKP KYK’lardaki öğrencileri boşalttı, yandaş yurtlarına dokunmadı

AKP’nin KYK’ya ait 800 yurdu depremzedeler için boşalttığına dikkat çeken CHP Milletvekili Özgür Karabat, “TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’nin yurtlarını da depremzedelere açın” çağrısı yaptı.  

Son Güncelleme:
AKP KYK’lardaki öğrencileri boşalttı, yandaş yurtlarına dokunmadı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkımın sonuçlarıyla yüzleşmeye başladı. Bugün yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta meydana gelen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.

AFAD’ın açıklamasına göre 108 bin 68 kişi yaralandığı depremler nedeniyle 11 ilden 216 bin 347 kişi tahliye edildi.

İKTİDAR ÖNCE GENÇLERDEN VAZGEÇTİ

Deprem nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar için AKP iktidarının ilk bulduğu çözüm, üniversiteleri online eğitime geçirerek Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara depremzedeleri yerleştirmek oldu.

Öğrencilerin üniversitelerin uzaktan eğiteme geçmesine tüm itirazlarına ve muhalefet partilerinin çabalarına karşı bu kararda direnen iktidar, bazı öğrencileri apar topar yurtlardan uzaklaştırmak pahasına kararını hayata geçirerek depremzedeleri bu yurtlara yerleştirdi.

TARİKATLARIN YURTLARINA DOKUNMADILAR

AKP iktidarının kamunun diğer olanaklarını ya da başka seçenekleri kullanmak yerine KYK yurtlarını seçmesine bir itiraz da CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat’tan geldi.

Karabat, AKP’nin bu kararla KYK’nın 800 yurdunu boşaltarak yüz binlerce öğrenciyi mağdur ettiğini belirterek, “Ancak kendi yönetimindeki 287 yurda dokunmadı. Buradan çağrı yapalım. TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunu da depremzedelere açın.” çağrısı yaptı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı
Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı Bu poğaça kolay kolay bayatlamıyormuş. İşin sırrını şef Emre açıkladı
Deprem dayanışmasına saldırıya tepkilerin ardından geri adım: TKP'liler serbest bırakıldı Deprem dayanışmasına saldırıya tepkilerin ardından geri adım: TKP'liler serbest bırakıldı
Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluğu anlattı: 'Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak direktife baktı' Deprem bölgesindeki koordinasyonsuzluğu anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal