Deprem dayanışmasına saldırıya tepkilerin ardından geri adım: TKP'liler serbest bırakıldı

Dün Osmaniye’de deprem dayanışma merkezinde gözaltına alınan TKP üyeleri, serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Deprem dayanışmasına saldırıya tepkilerin ardından geri adım: TKP'liler serbest bırakıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine dün gece düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmış, yardım ulaşmayan pek çok noktaya destek ileten, yurttaşların ihtiyaçlarına dayanışmayla yanıt üreten TKP’lilerin gözaltına alınması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Osmaniye'de yardım çalışması yürüten TKP'liler gözaltına alındı | Kemal Okuyan: Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekil mi kapatacaklar?Osmaniye'de yardım çalışması yürüten TKP'liler gözaltına alındı | Kemal Okuyan: Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekil mi kapatacaklar?Güncel

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM

Gelen tepkilerin ardından TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı.

TKP’den karar sonrası yapılan paylaşımda, "Dün dayanışma merkezlerimizden sadece biri olan Osmaniye'de polis zoruyla gözaltına alınan 10 arkadaşımız, savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. Dayanışma kazandı! Destek veren tüm dostlarımıza, gazetecilere, halkımıza teşekkür ederiz. ​​” denildi.

Etiketler
Deprem Türkiye Komünist Partisi - TKP
Son Güncelleme:
Serap Paköz herkesi ağlattı.. 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...' Serap Paköz herkesi ağlattı.. 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı...'
Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile
İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma
Merkez Bankası'ndan döviz talebini azaltmaya yönelik yeni hamle Merkez Bankası'ndan döviz talebini azaltmaya yönelik yeni hamle
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Fatih Altaylı: Zaten kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları kamuya bağışlamaları ne kadar makul ya da yasal? Fatih Altaylı: Kamuya ait olan kurum ve bankaların, kamuya ait paraları bağışlamaları ne kadar yasal