Deprem dayanışmasına saldırıya tepkilerin ardından geri adım: TKP'liler serbest bırakıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine dün gece düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmış, yardım ulaşmayan pek çok noktaya destek ileten, yurttaşların ihtiyaçlarına dayanışmayla yanıt üreten TKP’lilerin gözaltına alınması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM

Gelen tepkilerin ardından TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı.

TKP’den karar sonrası yapılan paylaşımda, "Dün dayanışma merkezlerimizden sadece biri olan Osmaniye'de polis zoruyla gözaltına alınan 10 arkadaşımız, savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı. Dayanışma kazandı! Destek veren tüm dostlarımıza, gazetecilere, halkımıza teşekkür ederiz. ​​” denildi.