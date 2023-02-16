Merkez Bankası'ndan döviz talebini azaltmaya yönelik yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istediği paylaşıldı. Buna göre TCMB, bankalardan dolar forward kontratlarındaki faizin yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesini istedi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, kaynaklar ayrıca TCMB’nin bankalardan bireysel müşterilere 19,05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

Ayrıca deprem felaketinin ardından otoritelerin dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdığı ve enflasyonun geçtiğimiz sene yüzde 85’te zirve yapmasıyla birlikte Liranın mümkün olduğunca istikrarlı seyretmesine odaklanıldığı bildirildi.

Türk lirası, geçen yıl dolara karşı yüzde 30 değer kaybederken, bu yıl şimdiye kadar ise kayıp yüzde 1’in altında seyrediyor.