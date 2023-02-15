Dolar yeni rekoruna çıktı: 19 lira seviyesinin üzerini gördü

Borsa İstanbul, deprem nedeniyle verdiği aranın ardından bugün tekrar açılacak. Dolar sabah saatlerinde 19 liranın üzerini gördü sonra 18,85 seviyesine geriledi.

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Dolar yeni rekoruna çıktı: 19 lira seviyesinin üzerini gördü

Dolar, 19 liranın üzerini test ederek yeni rekor kırdı.

Borsa İstanbul'un bir haftalık aranın ardından yeniden açılacağı günde, Dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.

Dolar/TL kuru 19’un üzerini test etti. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.

Türkiye’nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11’de.

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