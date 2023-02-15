Dolar yeni rekoruna çıktı: 19 lira seviyesinin üzerini gördü
Borsa İstanbul, deprem nedeniyle verdiği aranın ardından bugün tekrar açılacak. Dolar sabah saatlerinde 19 liranın üzerini gördü sonra 18,85 seviyesine geriledi.
Dolar, 19 liranın üzerini test ederek yeni rekor kırdı.
Borsa İstanbul'un bir haftalık aranın ardından yeniden açılacağı günde, Dolar/TL’de bu sabah rekor seviye kaydedildi.
Dolar/TL kuru 19’un üzerini test etti. Kur 19’un üzerini gördükten hemen sonra 18,85 seviyelerine çekildi.
Türkiye’nin risk primi 565 baz puan seviyesinde bulunurken, gösterge tahvil faizi yüzde 11’de.
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