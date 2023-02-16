İBB Meclisi'nde depremzedeler için iç borçlanma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Zeynel Abidin Okul, konuşmasında Türkiye'nin geçen hafta çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirterek, "Gerçekten acımız ve üzüntümüz çok büyük. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen bu depremde 10 şehrimizde çok ciddi hasar oldu. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza buradan Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Okul, daha sonra Meclis'teki CHP, AKP, İYİ Parti ve MHP gruplarının ortak metnini okudu.

Metinde, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri olarak, millet olarak tarihte eşine az rastlanır bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Maalesef çok sayıda insanımızı kaybettik ve çok sayıda yaralımız var. Millet olarak birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceği günlerden geçiyoruz. Devlet ve millet olarak seferberlik içindeyiz. Dayanışma ruhuyla bir nebze bile olsa katkı sunabilmenin, hepimiz çabası içerisindeyiz. Böyle zor zamanlarda, her zaman birlik, beraberlik ve başarı ile nice sınavlar verdik. Bugün de aynı sınavdan geçiyoruz ve yine başaracağız. Tüm zorlukları el birliğiyle bir ve beraberlik içinde tek yürek olarak aşacağız. Büyük sorumluluk duygusu içerisinde deprem bölgesine yönelik payımıza ne düşüyorsa katkı sunmaktan asla geri durmayacağız. Allah vefat eden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Yaraların sarılması için devlet ve millet el ele, kim ne katkı veriyorsa hepsine minnettarız. Geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun."

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis'te, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ek gündem maddesi olarak İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, sosyal yardımlar ve ihtiyaç sahiplerinin mal alımlarında kullanılmak üzere 1 milyar 500 milyon liralık iç borçlanma talebi görüşüldü.

Bu talep hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem dikkate alınarak öncelikle Cumhurbaşkanı kararı ile olağanüstü hal ilan edilen şehirlerde afetzedeler için kullanılmak üzere İBB Başkanı'na iç borçlanma yetkisi verilmesini uygun gördü.

Komisyon görüşü doğrultusunda oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi. Meclis'te ayrıca yol isimlendirilmesi, görevlendirme, tahsis ve taşınmazların satışı gibi teklifler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA