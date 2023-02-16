Barolar Birliği'nden gönüllülere delil toplama çağrısı

Türkiye Barolar Birliği, göçük yaşanan her binayı kayıt altına almak ve ihmalleri açığa çıkarmak için deprem bölgesindeki gönüllüleri göçük yaşanan binaları görüntülemeye ve Enkaz Radarı adlı uygulama aracılığıyla görüntüleri tek bir havuzda toplamaya çağırdı

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Barolar Birliği'nden gönüllülere delil toplama çağrısı

Türkiye Barolar Birliği göçük yaşanan her binayı kayıt altına almak ve ihmalleri açığa çıkarmak için harekete geçti.

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GÖNÜLLÜLERE ÇAĞRI

TBB, Enkaz Radarı adlı bir uygulama yayımladıklarını, bu uygulama aracılığıyla deprem bölgesindeki gönüllülerin göçük yaşanan binaların görüntülerini tek bir havuzda toplayabileceğini ifade etti.

Adres ve tarih bilgisiyle birlikte betonların, kolonların, demirlerin durumunu görüntülemeye çağıran TBB’nin açıklaması şöyle:

"Enkazların yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılması delillerin toplanmasını imkansız hale getirir. Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmaması delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlıdır.

Bölgedeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz!

Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

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