İETT Şoförü Tartıştığı Kamyonet Sürücüsünü Durdurmak İsterken Metrelerce Sürüklendi

İstanbul'da hasarlı trafik kazasına karışan İETT otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ederlerken kamyonetine binip ayrılmaya çalışan sürücüyü engellemek isteyen İETT şoförü dehşet anları yaşadı. Kamyonetin dikiz aynasına tutunan İETT şoförü, seyir halinde olan kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

İstanbul Sancaktepe’de İnönü Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

İETT Şoförü Tartıştığı Kamyonet Sürücüsünü Durdurmak İsterken Metrelerce Sürüklendi - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İETT şoförü de aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. Kamyonet sürücüsü S.S.K.'nin dikiz aynasına tutunmasını önemsemeyerek yola devam etti. F.E.’nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Ağır yaralanan İETT şoförü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İETT Şoförü Tartıştığı Kamyonet Sürücüsünü Durdurmak İsterken Metrelerce Sürüklendi - Resim : 2

Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçak Yapı Yıkımında Arbede Çıktı: 2 Zabıta Görevlisi YaralandıKaçak Yapı Yıkımında Arbede Çıktı: 2 Zabıta Görevlisi YaralandıGüncel

Balıkesir'de Feci Kaza, İtfaiye Sürücü Zor KurtardıBalıkesir'de Feci Kaza, İtfaiye Sürücü Zor KurtardıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İETT Sancaktepe İstanbul
Son Güncelleme:
Demirören’in Veliahtı Neden Tutuklandı? Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu Açıklıyor Gerçek Gündem 10 Milyar TL’lik Vurgunu Açıklıyor
CHP Lideri Özgür Özel Kayyım Atanan Van'a Heyet Görevlendirdi Özgür Özel, Van'a Heyet Görevlendirdi
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak Şimdi Restoran ve Kafeler Düşünsün! Fahiş Fiyatları Tek Tek İfşa Olacak
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
Tapu Sahipleri İçin Son 16 Gün: Ödemeyene Gecikme Faizi Uygulanacak Tapu Sahipleri İçin Son 16 Gün: Ödemeyene Gecikme Faizi Uygulanacak