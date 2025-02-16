İETT Şoförü Tartıştığı Kamyonet Sürücüsünü Durdurmak İsterken Metrelerce Sürüklendi
İstanbul'da hasarlı trafik kazasına karışan İETT otobüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ederlerken kamyonetine binip ayrılmaya çalışan sürücüyü engellemek isteyen İETT şoförü dehşet anları yaşadı. Kamyonetin dikiz aynasına tutunan İETT şoförü, seyir halinde olan kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe’de İnönü Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İETT şoförü de aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. Kamyonet sürücüsü S.S.K.'nin dikiz aynasına tutunmasını önemsemeyerek yola devam etti. F.E.’nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.
Ağır yaralanan İETT şoförü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA