İETT Şoförü Tartıştığı Kamyonet Sürücüsünü Durdurmak İsterken Metrelerce Sürüklendi

İstanbul Sancaktepe’de İnönü Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, İETT şoförü de aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. Kamyonet sürücüsü S.S.K.'nin dikiz aynasına tutunmasını önemsemeyerek yola devam etti. F.E.’nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Ağır yaralanan İETT şoförü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA