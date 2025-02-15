Balıkesir'de Feci Kaza, İtfaiye Sürücü Zor Kurtardı

Olay, Karesi ilçesinden geçen Yeni çevreyolu üzeri Üçpınar Kavşağında meydana geldi,. Kaza haberi ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler bariyerlere çarpan 10 AFZ 197 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü Y.Ö. Karesi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden uzun çalışmalar sonrası yaralı olarak çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA