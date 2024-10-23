Köprüden Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan dönen otomobil, Yuva Deresi'ndeki köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düştü. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Köprüden Dereye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Neslihan Sarı idaresindeki 33 ZL 749 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Merkez Mahallesi'ndeki sokağa döndüğü sırada Yuva Deresi'nin köprü korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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