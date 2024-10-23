En Fazla Radyasyon Yayan Telefon Modelleri Belli Oldu: Listenin Başındaki Marka Şaşırttı

Akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması için birçok faktörü dikkate almak önemli. Kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri kadar, yayılan radyasyon miktarı da büyük bir rol oynar. Peki, hangi akıllı telefonlar en fazla radyasyon yayıyor? İşte bu konuda dikkat çeken bazı modeller...

Akıllı telefonların yaydığı radyasyon, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülmektedir. SAR değeri, watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır ve telefonun vücuda ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.

En fazla radyasyon yayan telefonlar şöyle:

Motorola Edge – 1,79W / Kg

ZTE Axon 11 5G – 1,59W / Kg

OnePlus 6T – 1,55W / Kg

Sony Xperia XA2 Plus – 1,41W / Kg

OnePlus 7T – 1.4W / Kg

OnePlus 7T Pro – 1.394W / Kg

Google Pixel 3 XL – 1,39W / Kg

Google Pixel 4 XL – 1,39W / Kg

Google Pixel 4a – 1,37W / Kg

Google Pixel 4 – 1,34W / Kg

OPPO Reno5 5G – 1, 37W / Kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36W / Kg

Google Pixel 3 – 1,33W / Kg

OnePlus 6 – 1,33W / Kg

Redmi K20 Pro – 1.33W / Kg

LG G8X ThinQ – 1.29W / Kg

Xiaomi Mi Note 19 – 1.19W / Kg

iPhone 11 Pro – 1.15W / Kg

iPhone 11 – 1.142W / Kg

Samsung S10 Plus – 1.06W / Kg

Kaynak: Haber Merkezi