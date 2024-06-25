Köprüde intihar girişimi! Polis ekipleri ikna etti

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunlar yaşayan Osman B. isimli şahıs intihar etmek için asma köprüye çıktı. Şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi.

Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA