Köprüde intihar girişimi! Polis ekipleri ikna etti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu.

Son Güncelleme:
Köprüde intihar girişimi! Polis ekipleri ikna etti

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunlar yaşayan Osman B. isimli şahıs intihar etmek için asma köprüye çıktı. Şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi.

Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun İntihar
Son Güncelleme:
Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem
Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek Malatya'da hasadı başladı... Ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderilecek
EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e övgü: 'Lafı hiç uzatmam 'insan' derim' 'Özgür Özel'i anlat derseniz lafı hiç uzatmam 'insan' derim'
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti
EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı
Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti Salgın alarmı: Onlarca kişi hayatını kaybetti
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem