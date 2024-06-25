EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı

Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te B Grubu'nda maçlar tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan ve İtalya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken Hırvatistan ikinci yarıda Luka Modric'le öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle girilirken 90+8'de Mattia Zaccagni beraberlik golünü kaydetti.

Karşılaşma 1-1 tamamlanırken puanını 4 yapan İtalya tur biletini aldı. Hırvatistan ise grubu 2 puanla 3'üncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla birlikte İspanya ve İtalya son 16'ya yükselmeyi garantilerken, grubu 3'üncü olarak tamamlayan Hırvatistan'ın son 16'ya yükselme ihtimali mucizelere kaldı.