EURO 2024 | Hırvatlar son saniyede yıkıldı: İtalya, tur biletini kaptı
EURO 2024 B Grubu'nda İtalya ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Maçın 90+8'inci dakikasında golü bulan İtalya, tur biletini kaparken, Hırvatistan grubu 2 puanla 3. sırada tamamlayarak, son 16 şansını mucizelere bıraktı.
Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te B Grubu'nda maçlar tamamlandı.
B Grubu'nda oynanan maçta Hırvatistan ve İtalya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken Hırvatistan ikinci yarıda Luka Modric'le öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına 1-0'lık Hırvatistan üstünlüğüyle girilirken 90+8'de Mattia Zaccagni beraberlik golünü kaydetti.
Karşılaşma 1-1 tamamlanırken puanını 4 yapan İtalya tur biletini aldı. Hırvatistan ise grubu 2 puanla 3'üncü sırada bitirdi.
Bu sonuçla birlikte İspanya ve İtalya son 16'ya yükselmeyi garantilerken, grubu 3'üncü olarak tamamlayan Hırvatistan'ın son 16'ya yükselme ihtimali mucizelere kaldı.
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