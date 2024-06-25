Trabzonspor'un yeni transferleri Barisic ve Lundstram bordo-mavililerin topraklarına giriş yaptı

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, Trabzon'a geldi. Futbolcular, havalimanında taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılandı.

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Trabzonspor'un yeni transferleri Barisic ve Lundstram bordo-mavililerin topraklarına giriş yaptı

Trabzonspor Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Hırvatistan asıllı defans oyuncusu Borna Barisic ve İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram, Trabzon'a geldi.

Futbolcular, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na indi ve coşkuyla karşılandı. Her iki oyuncu da Trabzonspor'a katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

'BURADA GÜLEN YÜZLERİMİZLE BİRLİKTE GEZİYORUZ'

Barisic, transfer dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "John ile birlikte burada gülen yüzlerimizle birlikte geziyoruz. Burada olduğumuz için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

Transfer sürecinin çok kolay olduğunu aktaran Barisic, "Hızlı bir şekilde tamamlandı. Çünkü iki tarafın da niyeti transferin gerçekleşmesiydi. Trabzonspor'dan bana ulaşılınca ben de burada olmak istediğimi söylemiştim. Menajerime de anlaşmak istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

'BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Lundstram ise sıcak bir karşılama dolayısıyla inanılmaz mutlu olduğunu ifade ederek, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten bu kadar insanı beklemiyordum. Bu kadar insanı burada görmek beni de mutlu ve motive ediyor." diye konuştu.

Transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Lundstram, "Gelmeden önce arkadaşım Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Hem şehir hem de taraftarlar hakkında bilgiye sahiptim. Gerçekten çılgınca taraftarlara sahip olduğunu söyleyebilirim bütün ülke olarak. Rıdvan'ın düşüncelerinden sonra da buraya gelme konusunda çok iyi hissettim ve geldim." değerlendirmesinde bulundu.

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