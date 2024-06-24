Ergin Ataman'dan dikkat çeken milli takım yorumu: 'Bizim bir Ronaldo'muz yok'

A Milli Basketbol Takımı'nın ve Yunan devi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Futbol Takımı'na duyduğu güveni dile getiren Ataman, "Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Ronaldomuz var mı? Yok'' yorumunda bulundu. Ayrıca Panathinaikos'taki başarılarını ve Türk-Yunan ilişkilerine katkılarını da anlattı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

'BEN MİLLİ FORMAYA AŞIK BİR İNSANIM'

"Esas güçlü kadromuzla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayamıyoruz. 5 oyuncumuz NBA'de şu an. Onlar da çok istekli şu anda. Onlarla birlikte 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro şekilde madalya kazanmak istiyoruz. Bütün şampiyonluklar bir yana, milli takım bir yana. NBA'deki çocuklarımız 2025 Avrupa Şampiyonası'na gelirlerse ciddi bir kadromuz var. Şu da bir gerçek İzlanda'yı zor yendik. Ben boş konuşmam, A Milli Takım'da göreve devam etmemin iki sebebi var. Ben milli formaya aşık bir insanım. Ben keyif alarak yapıyorum. İkincisi, bütün oyuncularımızı buraya getirebilirsek madalya kazanacağımıza inanıyorum."

'PANATHİNAİKOS'TA YAPTIKLARIM KOLAY DEĞİL'

"Panathinaikos'ta yaptıklarımız kolay bir olay değil. Gidersin Barcelona'ya final oynatırsın... Panathinaikos geçen sezonu 17. sırada tamamladı. Panathinaikos'un 6 tane EuroLeague şampiyonluğu vardı ama bu sezonun tarihi olduğunu söylüyor Yunan kamuoyu. EuroLeague şampiyonluğundan iki gün sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis beni arayıp tebrik etti. 'Senin burada yarattığın hava, Türk-Yunan halklarının kardeşliğine çok büyük bir katkı verdi' dedi bana. Bu benim için çok büyük bir gurur."

'BİZİM BİR RONALDO'MUZ YOK!'

"A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Ronaldomuz var mı? Yok. Arda daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak."