İngiliz efsanesinden, Manchester United'a 'Arda Güler' çağrısı: 'Hemen sözleşme imzalanmalı'

Manchester United'ın eski futbolcularından Dwight Yorke, İngiliz kulübünün Arda Güler'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; Yorke, Arda'nın bir yıldız gibi parladığını söyleyerek, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtarmak isteyecek" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'İ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ"

Arda'nın Manchester United için çok uygun olduğunu söyleyen Yorke, United yönetiminin neyi beklediğini anlamadığını söylerek, "Kevin De Bruyne ve Muhammed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Man United'a katılmasının da benzer bir durum olmayacağını kim söyleyebilir? Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United hemen onunla sözleşme imzalamalı!" sözlerini sarf etti.