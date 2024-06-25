Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

Kaynak: AA