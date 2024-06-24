İddia: Koray Aydın İYİ Parti'den istifa edecek

İYİ Parti’de yerel seçim sonuçlarından sonra başlayan fırtınalı süreç devam ediyor. Partide peş peşe devam eden istifa rüzgarına kuruculardan Koray Aydın’ın da katılıyor.

TV100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceğini iddia etti.

Barış Yarkadaş'ın konuya dair aktardıkları şu şekilde:

KORAY AYDIN PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18'DE İSTİFA EDECEK

Koray Aydın Perşembe günü saat 18.00’da İYİ Parti’den istifa edecek. Sosyal medya hesabından geniş bir deklarasyon ile duyuracak. Duyururken kongre sürecinde yaşadıklarını, kendisine selam veren partili arkadaşlarının hiçbir göreve getirilmediğini, illerde kendisine oy veren 548 delegenin İYİ Parti’de adeta siyasi tecrite uyguladığını bu sebeple İYİ Parti’de devam edemeyeceğini açıklayacak.

O FOTOĞRAFTAN DOLAYI DUYGUSAL HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Bugün Koray Aydın’a yakın isimlerle konuştum. Özellikle geçen haftadan bu yana yaptığı ve bayram günü ortaya çıkan bir fotoğraftan dolayı hayli duygusal bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade ettiler.

İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ‘ağabeyim’ diye seslenir. Dervişoğlu bayramdan önce Aydın’ı arayarak ‘eşimle birlikte seni ve yengeyi ziyaret etmek istiyoruz’ diyor. Aydın da kapısının açık olduğunu belirtiyor. Bayramda Aydın, Dervişoğlu’nun kendisini aramasını beklerken bu telefon gelmiyor. Dervişoğlu, Akşener’i ve ailesini ziyaret ediyor, orada uzun bir sohbet yapılıyor. Aydın’a gelen bilgiye göre Dervişoğlu’nun Aydın’ı ziyaret edeceği evde bayramda konuşuluyor. Ne oluyorsa Dervişoğlu, Akşener’i ziyaret ettikten sonra Aydın’ı aramıyor ve bayramda ziyaret etmiyor.

"DEMEK Kİ AKŞENER DE DERVİŞOĞLU DA PARTİDE BENİ İSTEMİYOR"

Aydın yakın çevresine ‘Dervişoğlu bana ağabeyim der, saygıda kusur etmez, bayramdan önce arayıp geleceğini söyledi ama ne olduysa Akşener’in evinde yapılan konuşmalardan sonra Dervişoğlu ne aradı ne geldi. Demek ki Akşener de Dervişoğlu da partide beni istemiyor’ diyor. Dervişoğlu, Aydın'ı arasaydı evine gitseydi Aydın'ın istifa kararı ertelenbilirdi.