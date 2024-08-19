Konya'da Uzman Çavuş Dehşeti: Baba ve Oğlunu Öldürdü

Konya'da bir uzman çavuş, kira anlaşmazlığı yaşadığı Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ı öldürdü. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Konya'da Uzman Çavuş Dehşeti: Baba ve Oğlunu Öldürdü

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunduğu ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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