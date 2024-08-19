İsveçli Otomotiv Devi Volvo'dan Türkiye Kararı! Gümrük Vergisi Nedeniyle O Modeller Satılmayacak

İsveçli otomotiv markası Volvo'nun Türkiye operasyonlarını yönetmek için Alican Emiroğlu müdür oldu. Emiroğlu, 2024 yılına yönelik plan ve stratejileri ile ilgili hedeflerini açıkladı. Markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini anlatan Emiroğlu, "Sedan modellerimiz ise Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

HAZİRANDA KARAR VERİLMİŞTİ

Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin değişiklik yapılmıştı. Buna göre, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.