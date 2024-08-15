Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir

İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, düzenlemelerin yurtdışından Türkiye’ye ürün gönderen markalar için yeni koşullar doğurduğunu söyledi. Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, diğer global markaların da Türkiye stratejilerini yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor. Bu durum, yerli markalar için fırsat yaratabilir” dedi.