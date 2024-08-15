Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir

Yurtdışından yapılan online alışverişlerde uygulanan yeni gümrük vergisi düzenlemesi sonrası, ABD'li spor giyim markası Nike'ın ardından diğer uluslararası markaların da benzer adımlar atacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir - Resim: 1

Yurtdışından yapılan online alışverişlere getirilen gümrük vergisi düzenlemesi, ABD merkezli spor giyim markası Nike’ın ardından başka global markaların da Türkiye’deki online satış stratejilerini gözden geçirmesine neden olacağı belirtildi.

1 5
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir - Resim: 2

Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı alışverişlerde uyguladığı yeni gümrük vergisi düzenlemeleri ve hızlı kargo muafiyet bedelindeki değişiklikler, Türkiye’deki yabancı markaların stratejilerini etkiliyor. Nike, Türkiye’deki online satışlarını askıya alarak gümrük mevzuatındaki son değişikliklerin etkisini değerlendirdiğini duyurdu. Bu durum, diğer markaların da benzer adımlar atabileceği endişesini doğurdu.

2 5
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir - Resim: 3

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun da sepetlerinde güncellemeler yapması bekleniyor. Son zamanlarda "Temu yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin, diğer firmalar üzerinde de etkili olduğu görüldü.

3 5
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir - Resim: 4

Nike'ın Türkiye'deki online satışlarını durdurması, gümrük mevzuatındaki düzenlemelere karşı aldığı ilk önemli tepki oldu. Şirket, bu kararın, gümrük mevzuatındaki değişikliklerden kaynaklandığını ve alışveriş deneyimine olan etkisini incelediğini belirtti.

4 5
Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir - Resim: 5

İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, düzenlemelerin yurtdışından Türkiye’ye ürün gönderen markalar için yeni koşullar doğurduğunu söyledi. Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, diğer global markaların da Türkiye stratejilerini yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor. Bu durum, yerli markalar için fırsat yaratabilir” dedi.

5 5