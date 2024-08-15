Korkulan Oldu Global Markalardan Şoke Eden Adım! Türkiye'de online satışı durdurabilir
Yurtdışından yapılan online alışverişlerde uygulanan yeni gümrük vergisi düzenlemesi sonrası, ABD'li spor giyim markası Nike'ın ardından diğer uluslararası markaların da benzer adımlar atacağı iddia edildi.
Yurtdışından yapılan online alışverişlere getirilen gümrük vergisi düzenlemesi, ABD merkezli spor giyim markası Nike’ın ardından başka global markaların da Türkiye’deki online satış stratejilerini gözden geçirmesine neden olacağı belirtildi.
Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan A. Ergün'ün haberine göre, Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı alışverişlerde uyguladığı yeni gümrük vergisi düzenlemeleri ve hızlı kargo muafiyet bedelindeki değişiklikler, Türkiye’deki yabancı markaların stratejilerini etkiliyor. Nike, Türkiye’deki online satışlarını askıya alarak gümrük mevzuatındaki son değişikliklerin etkisini değerlendirdiğini duyurdu. Bu durum, diğer markaların da benzer adımlar atabileceği endişesini doğurdu.
Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'nun da sepetlerinde güncellemeler yapması bekleniyor. Son zamanlarda "Temu yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin, diğer firmalar üzerinde de etkili olduğu görüldü.
Nike'ın Türkiye'deki online satışlarını durdurması, gümrük mevzuatındaki düzenlemelere karşı aldığı ilk önemli tepki oldu. Şirket, bu kararın, gümrük mevzuatındaki değişikliklerden kaynaklandığını ve alışveriş deneyimine olan etkisini incelediğini belirtti.
İdeaSoft’un kurucu ortağı ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, düzenlemelerin yurtdışından Türkiye’ye ürün gönderen markalar için yeni koşullar doğurduğunu söyledi. Özkara, “Nike’ın Türkiye siparişlerini askıya alması, diğer global markaların da Türkiye stratejilerini yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor. Bu durum, yerli markalar için fırsat yaratabilir” dedi.