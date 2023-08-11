Konya’da TMO'yu protesto eden çiftçi buğdayını AKP binası önüne döktü

Konya'da bir çiftçi, buğdayını TMO’ya veremeyince yetkilileri protesto etti. Çiftçi, kamyona yüklediği buğdayını AK Parti Doğanhisar İlçe binası önüne döktü.

Konya’da TMO'yu protesto eden çiftçi buğdayını AKP binası önüne döktü

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde de bir çiftçi Harun Su, buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satamadı. Su, kamyona yüklediği buğdayını AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanlık binasının önüne dökerek, duruma tepki gösterdi.

Döktüğü buğdayın önünde açıklama yapan Harun Su, mahsulünün elinde kaldığını söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ YOK'

Yeklilerin sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten Su, "Dünden beri söylüyorum, şu an burada milletvekili olmasına rağmen bir AK Partili olarak söylüyorum sıkıntı tavanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok. Çiftçinin perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapmadığından, yer olmadığından haberi yok" dedi.

'HALKIN HAKKINI ARAMASINI İSTİYORUM'

"Yetkililerin haberi olmasına rağmen ne görünüyor ne de bir açıklama yapıyor, kenarda duruyorlar. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ettim" diyen Harun Su, "Köyde de var, gelsinler vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Ben sözüm arkasındayım. Niye bir yetkili gelip bir açıklama yapmıyor? Ne zaman kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuğunda oturuyorlar. Yukarının bununla ilgilenmesini istiyorum. Çiftçinin, Doğanhisar halkının hakkını aramasını istiyorum. Ben kendim için değil, gariban çiftçi için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-5,5 liraya buğday veriyor zengine geçtiğinde bu 10 lira oluyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Konya
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı İkinci sezonu sızdırdı! Olacaklar pes dedirtiyor Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı İkinci sezonu sızdırdı! Olacaklar pes dedirtiyor
AKP'li Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı istifa etti: 2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu AKP'li Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı istifa etti
'Ağır hasarlı' binanın raporu değişti, karar gelmeden yıkım ekipleri geldi 'Ağır hasarlı' binanın raporu değişti, karar gelmeden yıkım ekipleri geldi
Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi
ÇOK OKUNANLAR
'Fiyatı artacak' diyen İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı: İnternetten... İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere 'acil' uyarı
'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen İkbal Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi 'Suriyeliler geldi kuraklık bitti' diyen Gürpınar, kendisine 'salak' yazan kadını canından bezdirdi
Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz! Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz!
İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses 'evleniyorum' dedi, gelin adayı ortaya çıktı
İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi İstanbullular bugüne dikkat: 20 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi