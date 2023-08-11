Konya’da TMO'yu protesto eden çiftçi buğdayını AKP binası önüne döktü

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde de bir çiftçi Harun Su, buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satamadı. Su, kamyona yüklediği buğdayını AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanlık binasının önüne dökerek, duruma tepki gösterdi.

Döktüğü buğdayın önünde açıklama yapan Harun Su, mahsulünün elinde kaldığını söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ YOK'

Yeklilerin sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten Su, "Dünden beri söylüyorum, şu an burada milletvekili olmasına rağmen bir AK Partili olarak söylüyorum sıkıntı tavanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yok. Çiftçinin perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapmadığından, yer olmadığından haberi yok" dedi.

'HALKIN HAKKINI ARAMASINI İSTİYORUM'

"Yetkililerin haberi olmasına rağmen ne görünüyor ne de bir açıklama yapıyor, kenarda duruyorlar. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ettim" diyen Harun Su, "Köyde de var, gelsinler vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Ben sözüm arkasındayım. Niye bir yetkili gelip bir açıklama yapmıyor? Ne zaman kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuğunda oturuyorlar. Yukarının bununla ilgilenmesini istiyorum. Çiftçinin, Doğanhisar halkının hakkını aramasını istiyorum. Ben kendim için değil, gariban çiftçi için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-5,5 liraya buğday veriyor zengine geçtiğinde bu 10 lira oluyor" ifadelerini kullandı.