'Ağır hasarlı' binanın raporu değişti, karar gelmeden yıkım ekipleri geldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki Endülüs Vadi Konutları için 'ağır hasarlı' raporu verildi. Sitede hak sahipliği bulunanlar Gazi Üniversitesi'nde akademisyenlere yeniden inceleme yaptırdı ve binanın kurtarılabileceği yönünde rapor aldı. Bunun üzerine Malatya İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Mahkemeden çıkacak karar beklenirken siteye yıkım ekipleri geldi.

Artı Gerçek'ten Yusuf Durdu'nun haberine göre avukat Mehmet Özkale, "Dosyaya bilirkişi atanmış, sadece gelip inceleme yapacak. Ancak bu aşamada yürütmeyi durdurma kararı olmadığı için Malatya Valiliği ihaleyle bir firmayla anlaşmış ve firma binayı yıkmaya geldi" dedi.

'YIKIMA GELEN FİRMALAR BU TİP BİNALARA RESMEN ÇÖKÜYOR'

Özkale, "İnsanlar belki yıkılmaz diye kapı, pencere, mutfak dolapları ve diğer eşyalarını almadılar. Bahçelerdeki tüm özel eşyalar duruyor. Yıkıma gelen firmalar bu tip binalara resmen çöküyor. Kimse de bir şey yapamıyor. Kapıya gelip bekçi koymuşlar, 'Evrak gösterin' diyoruz, evrak yok. Kaç gündür site sakinleri içeriye girmek istiyor ama yıkımı alan firma site sakinlerini içeriye sokmuyor. İnsanların özel eşyaları, altınları, çocuklarının eşyaları, her şey binanın içerisinde kaldı. İnanılmaz bir mağduriyet var. Valiliğe gidiyoruz 'Süre verdik' diyor ama yıkım firması 'Süre yok' diyor. Bir çelişki var. İnsanlar bir deprem yaşadı şimdi ayrı bir darbe yiyorlar. Bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Mahkeme yıkılsın derse yıkılacak ama şurada bir ay beklenilmiyor. Bina yıkılmak isteniyor, tek sebebi eşyaların içeride olması yani burada bir rant var. Bizi tenis topu gibi oradan oraya savuruyorlar" diye kounştu.

'EŞYALARIMI BİLE ÇIKARAMADIM'

Daha önce sitede yaşayan Mehmet Memur ise "Eşyalarımı bile çıkarmadım. Mahkeme kararını bekliyoruz. Bugüne kadar bekledik. Yıkım için değnekçiler geldi, bizi içeriye sokmuyorlar. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.