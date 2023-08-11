Gezi Direnişi'ne destek veren yeni DT Müdürü Karadağlı'nın görüntüleri viral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı’nın Gezi Parkı eylemleri sırasında sarfettiği sözler yeniden gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı’nın, 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine destek verdiği sözler gündem oldu.
Gezi Parkı eylemlerine katılan Karadağlı, “Yükselen sese kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyor. Seslerini duyurmak istiyorlar. Bunu da destekliyorum” demişti.
O sözler yeniden sosyal medyada viral oldu.
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