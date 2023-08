AKP'li Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı istifa etti: 2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu

Meclis'teki kavgalarla gündeme gelen AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Özalan hakkında açıklamalarda bulunan Murat Sarıca, "Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a ve diğer tüm siyasetçilere "kendim hazırlıyorum" diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş" dedi.

Sarıca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda @alpayozalan35 kadar nankör, vefasız ve saygısız bir insan görmedim. Tam 4 senedir sosyal medya danışmanlığını ve metin yazarlığını yapıyorum. Sadece Twitter'da takipçi sayısını 28 binden 500 bin civarına taşıdım. 2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait. Son 2 senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla, araya mesafe koydu. Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En son da ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a ve diğer tüm siyasetçilere "kendim hazırlıyorum" diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş. Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan 1000 kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan'a hakkım geçtiyse helal değildir."