Konya'da Okul Servisi Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Konya'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda faciadan dönüldü. Yoldan çıkıp devrilen okul servisinde 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K. idaresindeki okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Konya'da Okul Servisi Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

29 YARALI VAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

