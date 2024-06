Konya'da 8 erkek, genç kadına şantajla cinsel saldırıda bulundu

Konya'nın Meram İlçesi'nde geçtiğimiz aralık ayında, bir masaj salonunda çalışan E.K. isimli kadın, arkadaşlarının kaldığı bir evi ziyaret etti. İddiaya göre, burada iki bardak içecek içen E.K., daha sonra kendinden geçti. Sabah işe giden genç kadın, kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı. Bu görüntülerde cinsel saldırıya uğradığını gördü.

ŞANTAJ VE ŞİDDET

Fail erkekler, cinsel saldırı anlarına ait videoları E.K.'nın cep telefonuna göndererek, yeniden eve gelmesini talep edip şantaj yaptılar. E.K., tekrar eve gittiğinde, bu sefer de evdeki diğer kadınların şiddetine maruz kaldı. Şüpheliler, cinsel saldırı videolarını sosyal medyada paylaştı ve E.K.'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak şiddet anlarını yayınladılar.

POLİS MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMALAR

E.K.'nın bir arkadaşı bu anları görüp polise başvurdu. Polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olan E.K.'nın ardından, A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P., B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA VE DAVA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', 'eziyet', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' gibi suçlardan 69 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, S.K. ile mağdur E.K. arasında bilinmeyen bir nedenle husumet olduğu ve S.K.'nın, E.K.'nın içkisine madde koyarak bayılmasını sağladığı, erkek şüphelilerin E.K.'ya cinsel saldırıda bulunup bu anları kayda aldıkları belirtildi.

MAĞDUR E.K.'NIN İFADESİ

E.K., ifadesinde, "İçki içtikten sonra bardakları S.K.'ya verdim. S.K. tekrar içki koyup bana verdi. İkinci bardaktan sonra bilincimi kaybettim. Sabah işe gittiğimde hiçbir şey hatırlamıyordum. Bir gün sonra WhatsApp’tan cinsel ilişki videoları gönderdiler. Baygın haldeyken ilişkiye girdiklerini gördüm. Eve gelmezsem videoları yayacaklarını söylediler. Eve gittiğimde kıyafetlerimi zorla çıkartıp beni dövdüler. Aldığım darbeler nedeniyle bayıldım" dedi.

S.K.'NIN İFADESİ

E.K.'nın iş arkadaşı olan ve komployu hazırlayan S.K., ifadesinde her şeyi anlattı. S.K., "Cinsel saldırı günü birlikte alkol aldık. O gün A.S. beni sürekli dövdü ve başka bir odaya götürdü. Diğer arkadaşlar sarhoş olunca E.K. ile ilişkiye girdiler. E.K.'nın önce sesi çıkıyordu, sonra kesildi. A.S. beni dövdüğü için bir şey yapamadım. Sabah E.K. kendine geldiğinde ne olduğunu sordu. Ben de olanları anlattım ve bana yardım etmediğim için kızdı. Ben de darp edildiğimi söyledim" diye konuştu.

Cinsel saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

