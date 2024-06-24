Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadı: Abdi İpekçi suikastının kilit isimlerinden Yalçın Özbey öldü

Milliyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta suikasta kurban gitmesinde de adı geçen Yalçın Özbey öldü.

Suikastçı Mehmet Ali Ağca’nın ifadesinde de ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy’de öldü.

Özbey’in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadığı için Özbey’in ne Abdi İpekçi ne de Papa suikastlarıyla ilgili ifadesi alınamadı.

YALÇIN ÖZBEY KİMDİR?

Yalçın Özbey, Ağca'nın İpekçi olayında zanlı olarak yakalandığı sırada sorgulanırken Şener ve Çelik'in yurt dışına çıkışından sonra verdiği isim olarak kamuoyu tanıdı. Türkiye tarafından yurt dışında kırmızı bültenle aranan Özbey, İpekçi davasından 20 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanırken Almanya'da iki Millî İstihbarat Teşkilatı görevlisinin aldığı ifadesinin ses kayıtlarının imha edildiği ortaya çıktı. Özbey Türkiye'de hiç yargılanmadı.