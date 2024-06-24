Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadı: Abdi İpekçi suikastının kilit isimlerinden Yalçın Özbey öldü

Gazeteci Abdi İpekçi'ye düzenlenen suikastta ismi geçen Yalçın Özbey, öldü.

Son Güncelleme:
Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadı: Abdi İpekçi suikastının kilit isimlerinden Yalçın Özbey öldü

Milliyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta suikasta kurban gitmesinde de adı geçen Yalçın Özbey öldü.

Suikastçı Mehmet Ali Ağca’nın ifadesinde de ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy’de öldü.

Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadı: Abdi İpekçi suikastının kilit isimlerinden Yalçın Özbey öldü - Resim : 1

Özbey’in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye'de hiçbir zaman yargılanmadığı için Özbey’in ne Abdi İpekçi ne de Papa suikastlarıyla ilgili ifadesi alınamadı.

YALÇIN ÖZBEY KİMDİR?

Yalçın Özbey, Ağca'nın İpekçi olayında zanlı olarak yakalandığı sırada sorgulanırken Şener ve Çelik'in yurt dışına çıkışından sonra verdiği isim olarak kamuoyu tanıdı. Türkiye tarafından yurt dışında kırmızı bültenle aranan Özbey, İpekçi davasından 20 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanırken Almanya'da iki Millî İstihbarat Teşkilatı görevlisinin aldığı ifadesinin ses kayıtlarının imha edildiği ortaya çıktı. Özbey Türkiye'de hiç yargılanmadı.

Etiketler
Abdi İpekçi Suikast Papa
Son Güncelleme:
En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı
Metrobüste yangın paniği! Metrobüste yangın paniği!
29 kişiye mezar olan gece kulübündeki yangına ilişkin ilk duruşmanın tarihi belli oldu 29 kişiye mezar olan gece kulübündeki yangına ilişkin ilk duruşmanın tarihi belli oldu
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?