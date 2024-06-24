Metrobüste yangın paniği!

Avcılar'da metrobüste yangın çıkması sonucu panik anları yaşandı. Yangın, İBB'ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.

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İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, metrobüsün yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüsün arka tarafında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle yoğun duman oluşurken yolcular büyük panik yaşadı. Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB'ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.

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