İmamoğlu'ndan Adalar ve 'Azmanbüs' çıkışı: Hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi şehirlerde kullanılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prens Adaları'nda hayata geçirilen 'Azmanbüs' projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalarda yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin planlamasında olmayan ve baştan sona yaya yürüyüşü için kullanılan otobüslerin faaliyetten kaldırılması için bir süredir İBB'yi protesto ediyordu.

Birçok sanatçı ve tanınmış kişi de Adalar halkında destek verip, İBB'ye ve İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu.

İmamoğlu, katıldığı Metro İstanbul bröve töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Adalar ve 'Azmanbüs' projesi hakkında açıklama yaptı.

İBB Başkanı şunları söyledi:

"Elbette şunu söyleyeyim adalar halkıyla olan üst seviyedeki samimi diyaloğumuza ne ben ne bir çalışma arkadaşımız bulunamaz. Adalarda hatırlarsanız faytonlardaki atların zulmü gidermek adına faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı katılımcı bir model yönettiğimizi en iyi adalar halkı biliyor. O bağlamda gelişen olayları kötü yorumlayan bir kısım halkın duygularını sömürmeye çalışan yayınları da gülerek izliyorum. Siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır.

‘ADALAR HALKIMIZIN TEPKİSİNİ DUYUYORUM’

Adalar halkımızın tepkisini duyuyorum; buradaki toplu taşımayı sağlamak mecburiyetindeyiz, tanımlı araçların dışındakileri lisanslayamıyorsunuz. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkân yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır.”

Kaynak: Gerçek Gündem