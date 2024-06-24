Onedio’dan tepki çeken yangın karikatürü: Editör ‘zar zor’ özür diledi

İçerik platformu Onedio'nun, Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği yangını 'olimpiyat ateşi'ne benzettiği paylaşımı tepki çekti. Tepkilerden sonra Onedio açıklama yapmadan karikatürü sildi. Çizer ise ilk açıklamasında özür dilemedi, tepki gelince özür diledi.

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Onedio’dan tepki çeken yangın karikatürü: Editör ‘zar zor’ özür diledi

Sosyal içerik platformu Onedio, Mardin ve Diyarbakır'ın köylerinde çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili bir paylaşım yaptı.

Onedio'nun yayınladığı karikatürde "Köylü şirinlerin başlattığı anız olimpiyat ateşi Mardin'e doğru ilerliyor" ifadesi yer aldı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Onedio herhangi bir açıklama yapmadan paylaşımını kaldırdı.

Onedio’dan tepki çeken yangın karikatürü: Editör ‘zar zor’ özür diledi - Resim : 1

KARİKATÜRİSTİN İLK AÇIKLAMASINA DA TEPKİ

Karikatürü çizen Sina Ateş ilk yaptığı paylaşımda 'sayfasındaki hareketliliği görünce' açıklama yapma ihtiyacında olduğunu belirterek "Cuma günü paylaşmış olduğum postun içindeki bir görselde Diyarbakır'daki yangınların anız kaynaklı çıktığı hakkında bir çalışma yapmıştım. Bugün ben de sizlerle beraber savcılığın sunduğu ön rapor hakkında bilgi edinerek, anız kaynaklı değil elektrik kaynaklı olduğu bilgisini aldım" ifadesini kullandı ancak özür dilemedi.

TEPKİDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamaya da tepkilerin gelmesi üzerine yeniden paylaşım yapan Sina Ateş bu kez özür diledi: “Niyetim kimseyi kırmak ya da üzmek değildir hele ki böyle bir olayla… Bu çizimleri yaparken de ne etnik ne de sınıfsal olarak ayrım yapmak asla aklıma gelmemiştir. Yine kalbini kırdığım ve aksini düşündürttüğüm varsa özür diliyorum."

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