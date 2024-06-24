Türkiye'de 6 yıl hapis yatmıştı: Örgüt üyeliğiyle suçlanan Almanya vatandaşı tahliye edildi

Alman vatandaşı Patrick Kraicker, 6 yıl 3 aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

2018 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinden Suriye’ye geçmek üzereyken yakalanan Kraicker, PYD/YPG örgütüne “Yardım ve yataklık suçundan” tutuklanmıştı.

DW Türkçe’den alınan habere göre, Kraicker, 6 yıl 3 aylık hapis cezasının dolmasının ardından Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Kraicker'in adli işlemlerin tamamlanmasının ardından geri gönderim merkezine gönderileceği bildirildi. Alman 1. kanalı ARD'ye açıklamada bulunan Kraicker, durumunun iyi olduğunu ve annesi ile bir video görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kraicker, 2018 yılında YPG/PYD üyesi olduğu ve örgütün saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şırnak'taki mahkeme, Kraicker'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ailesi ise Kraicker'in doğa yürüyüşü yapmak amacıyla bölgeye gittiğini açıklamıştı.