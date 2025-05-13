Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Esir Askeri Serbest Bıraktı, İsrail Gazze'ye Saldırı Düzenledi! 1 Kadın Öldü, 1 Çocuk Ağır Yaralı

ABD ile dün anlaşmaya varan Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bıraktı. Alexander'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

'ATEŞKESİN SAĞLANMASININ BİR PARÇASI'

Hamas, Alexander'ın "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" bir parçası olarak ABD yönetimiyle yapılan temaslar sonucu serbest bırakıldığını belirtti. Hamas, "Ciddi müzakerelerin esirler konusunda somut sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceğine inanıyoruz. Saldırganlığın devam etmesi ise esirlerin hayatlarını tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Hamas, ayrıca kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşması ve Gazze’nin yeniden inşası için müzakerelere hazır olduğunu bir kez daha yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’a Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmeye yönelik çabaları sürdürme çağrısında bulundu.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE SALDIRI

Bu gelişmenin ardından İsrail, Gazze'ye saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilen insanların sığındığı er-Remle Okulu'nun çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

1 KADIN ÖLDÜ, 1 ÇOCUK AĞIR YARALI

Saldırıda Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiği, bir kız çocuğunun da ağır yaralandığı bildirildi.

Saldırı, İsrail ordusunun, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı teslim aldığını duyurmasının ardından düzenlendi. ​​​​​​​İsrail ordusu Gazze'nin doğusu ile kuzeyindeki bazı bölgeleri, Refah kentinin güneyini ve Han Yunus'un doğusunu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Kaynak: AA-İHA