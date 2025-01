Konya'da 3 Katlı Bina Çöktü! Enkaz Altında Kalanlar Var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında 3 katlı bir binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Konya Valisi tarafından yapılan açıklamada enkaz altında 5 kişi olduğu ifade edildi. Çöken bina ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna dair bilgiler var. Bu 5 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra açıklamalar yapılacak. Umuyoruz ki hiç vatandaşımızı kaybetmeden bu yapının altından kurtarırız. Olay çok yeni, incelemeler yapılacak. İçeriden çıkan iki arkadaştan alınan bilgiler içeriden kendi ailesinden 5 kişinin olduğu yönünde. Bunun dışında binada başka oturanlar var mı araştırıyoruz. Çalışmaları hepimiz sabırla takip etmek durumundayız. Belediye Başkanımız tüm yetkililerimiz olay yerinde takip ediyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklamalarda bulundu. Altay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İçeridekilerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çatıdan başlayarak ekiplerimiz arama ve dinleme çalışmalarına devam ediyor.

“ÇÖKEN BİNADA 14 DAİRE BULUNUYORDU”

Bina 1994 yılında ruhsat alınmış bir bina. 14 daireden oluşan bir yapı. Zemin katta bulunan dükkanda bulunanlar ses geldiğini belirterek komşuların ziline bastıklarını belirtiyorlar. Biz de binanın aydınlatmalarından binanın boşaltıldığını tahmin ediyoruz. Şu an da nüfus müdürlüğünden ve belediyemizdeki arkadaşlarımız binada oturanlar hakkında bilgi alıyor. Binadan çıkan bir vatandaşımın beyanına göre içeride 5 kişinin olduğu bilgisini aldık."

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup, AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir. Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlıktan Mobil Koordinasyon TIR’ı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." bilgileri verildi.

ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Konya’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi. Ekiplerin mahsur kalan yurttaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

ENKAZDA KALDIĞI BELİRTİLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bu arada enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

ZEMİN KATTAKİ BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolon kesildiği iddia edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.

BİNADA 14 DAİRE, 7 DÜKKAN BULUNUYOR

Yıkılan binan 14 daire ve 7 dükkan bulunurken, gürültüyü duyup son arda kurtulan 2 kişiden 1'inin anksiyeti rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, "Binada yıkım kendiliğinden bir yıkılma gerçekleşti. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu eski bina ruhsatlı ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş bu bina olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz tabii binanın altında vatandaşımız var mı? Nedir durumları? Onlara bir an önce ulaşıp. Binadan çıkan iki vatandaş söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair çıkan vatandaşlardan gelen bir bilgi var. Tabii bunun dışında da başka vatandaşlarımızın da olma ihtimali var. Binada her türlü çabayı şu anda kurumlarımız ortaya koyuyorlar. Gerek merkezi idare, gerek yerel yönetim bütün ilgili kurumlarımız. Şu anda sahada en az önce sordum Sayın Valimize yeterli ekibin araç gerecinin olduğunu ifade etti ama her ihtimale karşı başka takviye birtakım unsurlar da harekete geçmiş durumda. Temenni ederiz ki sağ salim kurtulsun, varsa enkaz altında vatandaş. Şu anda temel önceliğimiz bu. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede yine çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Kimlerin olabileceğini muhtemel duruma ilişkin yine araştırmalar yapılıyor. Şu an itibariyle bilgimiz bunlar. Dediğim gibi şu an temel önceliğimiz bu arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edil. Profesyonel ekipler işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii ki dua ediyoruz, temenni ediyoruz. "

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

ÖZEL KONYA VALİSİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da 3 katlı bir binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın’ı arayarak bilgi aldı. Vali Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileten CHP lideri Özel, arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını ve arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

