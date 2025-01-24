13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı
Samsun'da hakkında 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. A.O.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun’da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden bir şahsı yakaladı.
TUTUKLANDI
"Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi A.O.K., İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. A.O.K. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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