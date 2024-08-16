Konut Fiyatlarında Yıllık Artış Oranı Belli Oldu: Rekor Üç Büyükşehirde

Konut Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 0,9 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı ise yüzde 38,7 oldu. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 39,4 ve İzmir’de yüzde 37 yükseldi.

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Konut Fiyatlarında Yıllık Artış Oranı Belli Oldu: Rekor Üç Büyükşehirde

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 141,3 oldu. KFE, temmuzda yıllık yüzde 38,7 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,3 oldu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLARDA ARTIŞ

Üç büyük kent için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul ve İzmir için yüzde 0,2 azalış, Ankara için yüzde 0,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 39,4 ve İzmir’de yüzde 37 yükseldi.

TCMB, Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde zamanlılığı artıracak şekilde revizyon yapmıştı. Yeni seriler, zamanlılığın artırılması amacıyla 3 aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandı ve yayın süresi t+45 yerine t+15 olarak güncellenmişti.

Merkez Bankası'ndan Açıklama: Konut Fiyat Endeksi Hesaplama Yöntemi DeğiştiMerkez Bankası'ndan Açıklama: Konut Fiyat Endeksi Hesaplama Yöntemi DeğiştiEkonomi

Kaynak: AA

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