Teyp Faresi Kaçamadı, Soluğu Cezaevinde Aldı

Bursa’da araçlardan hırsızlık yapan ve 46 suç kaydı bulunan zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Teyp Faresi Kaçamadı, Soluğu Cezaevinde Aldı

Son 1 hafta içerisinde merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde otodan hırsızlık olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Hırsızlık olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, oto faresinin kimliğini kolayca tespit etti.

46 suç kaydı bulunan M.Ö. (26) kimlik tespitinin hemen ardından kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen M.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin sürekli girdiği her araçtan teyp çaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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